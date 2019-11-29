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Mersin'de iş insanlarını intihara sürükleyen 7 tefeci tutuklandı

MERSİN'de, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:54Mersin'de iş insanlarını intihara sürükleyen 7 tefeci tutuklandı

MERSİN'de, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali- İdari İşler Başkanı iş insanı Ömer Saygılı (45), geçen yıl evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Saygılı'nın cebinden, intiharına sebep olduğunu ileri sürdüğü tefeci adlarının yazılı olduğu liste çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, mektupta adı geçen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturmada, mektupta adı geçen şüphelilerin tefecilik yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan  7 şüpheli tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AK Parti, Mezitli, Yerel

Kaynak: DHA

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