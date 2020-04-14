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Mersin'de iş makinesi ile kaçak kazı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, iş makinesi ile kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:39
Mersin'de iş makinesi ile kaçak kazı
MERSİN'in Silifke ilçesinde, iş makinesi ile kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kaçak olarak kazı yapanların kimliğini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Akdere Mahallesi'nde belirlediği adrese operasyon yaptı. Operasyonda, 3 kişi tarihi eser olduğunu değerlendirdikleri alanda iş makinesi ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.Kazı yapılan alan Silifke Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenerek rapor düzenlenirken, gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


- Mersin

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Silifke, Mersin, Güncel
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