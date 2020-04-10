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Mersin'de iş yerinden 7 güvercin çalan zanlı yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir çiçek dükkanından piyasa değeri 18 bin lira olduğu değerlendirilen 7 güvercini çalan zanlı yakalandı.

10.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:24
Mersin'de iş yerinden 7 güvercin çalan zanlı yakalandı

Mersin 'in Erdemli ilçesindeki bir çiçek dükkanından piyasa değeri 18 bin lira olduğu değerlendirilen 7 güvercini çalan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir çiçek dükkanındaki 7 güvercininin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Erdemli, Mersin, Güncel
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