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Mersin'de iş yerinin önündeki çınar ağaçlarını kesen esnafa para cezası

Mersin'in Toroslar ilçesinde iş yerinin önündeki iki çınar ağacını kesen esnafa 784 lira ceza kesildi.

27.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:54
Mersin'de iş yerinin önündeki çınar ağaçlarını kesen esnafa para cezası
Mersin 'in Toroslar ilçesinde iş yerinin önündeki iki çınar ağacını kesen esnafa 784 lira ceza kesildi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akbelen Mahallesi'nde market işleten A.S'nin dükkanının önündeki kaldırımda bulunan iki adet çınar ağacını kestiği ihbarını aldı.
İş yerine giden ekipler, çınar ağaçlarının kesilerek kamu malına zarar verildiğini tespit etti.
Market işletmecisi A.S'ye her çınar ağacı için 392 lira ceza verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, izinsiz ağaç kesimi ve budaması yapan vatandaşlar hakkında yasal işlem uygulamaya devam edeceklerini belirtti.
Ağaç dikmek kadar korumanın da önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "İlçemizde bir dal bile kesilse bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ağaçlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır. Mevcut ağaçlarımızın yanı sıra diktiğimiz tüm fidanlara gözümüz gibi bakacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel

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