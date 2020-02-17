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Mersin'de işçi servislerine yönelik denetimde sürücülere para cezası verildi

Mersin'de işçi taşıyan servislere yönelik yapılan denetimlerde 65 sürücüye 90 bin 530 lira para cezası verildi.

17.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:08Mersin'de işçi servislerine yönelik denetimde sürücülere para cezası verildi
'de işçi taşıyan servislere yönelik yapılan denetimlerde 65 sürücüye 90 bin 530 lira para cezası verildi.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, özel ve kamuya ait işletmelerin işçi taşıyan servis araçlarının karıştığı kazalarda artış göstermesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Kentin 27 noktasında yapılan uygulamada, servislerin sürücülerinin belgeleri, yolcu sayıları, araç donanımları denetlendi.
Bu kapsamda denetlenen 442 servis aracında kusurlu görülen 65 sürücüye 90 bin 530 lira para cezası verildi, 28 araç trafikten men edildi.

Jandarma, Mersin, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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