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Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir beton fabrikasında çalışan işçinin bacağına saplanan çelik halat, hastanede itfaiye ekiplerince kesici alet yardımı ile çıkarılabildi.

18.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:03Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı
'in ilçesinde bir beton fabrikasında çalışan işçinin bacağına saplanan çelik halat, hastanede itfaiye ekiplerince kesici alet yardımı ile çıkarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren bir beton fabrikasında çalışan Recep Zincirbüken adlı işçi, kopan çelik halatın bacağına saplanması sonucu yaralandı. Yaralı işçi, fabrikaya çağrılan ambulansla, bacağındaki demir parçası ile birlikte önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçinin sol bacağına saplanan demir, sağlık görevlilerince çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. Hastaneye gelen itfaiye görevlileri, Zincirbüken'in sol bacağına saplanan demir parçasını, kesici alet yardımı ile çıkardı. İşçi tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

İtfaiye, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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