Mersin'de İstihdam Seferberliği Çalışmaları Başladı

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında başlatılan 2019 kampanyası çerçevesinde Mersin'deki çalışmalar başladı. Bu çerçevede, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) işverenlere yeni istihdam teşvikleri anlatıldı.Mersin'de 2019 istihdam hedefleri doğrultusunda MTSO'da belirlenen yol haritasının ardından Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar başladı. Bu kapsamda, Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda ilk bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesinin ardından, bugün de MTSO'da işverenlere yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıya, Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin İl Müdürü Necmettin Öz, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir ile Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ömer Faruk Tokgöz de katıldı."Yeni teşviklerde önemli destekler var"1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınacaklar çerçevesinde verilecek ilave istihdam teşviklerinin anlatıldığı toplantının açış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Kızıltan, istihdamın en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. İşveren ve çalışanı bir aile olarak gördüklerini vurgulayan Kızıltan, bu ailenin mutlu şekilde sürmesi ve aileye yeni fertlerin katılmasının en büyük amaçlarımızdan biri olduğunu belirten Kızıltan, "Bu konunun mimarlarından olan TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş bugün aramızda. Türkiye'yi dolaşarak seferberliği ve teşvikleri anlatıyor. Mersin 12'inci şehir. Yeni teşviklerde hem mevcut işçiyi korumak hem yeni işçi istihdamı hem de sürdürülebilirlik adına önemli destekler var" dedi.MDTO Başkanı Lokmanoğlu da istihdam konusunun Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konu olduğuna işaret ederek, "TOBB bu konuyu başından beri takip ediyor. Türkiye'nin en önemli konularından birisi istihdam. Bu konularda bizim yapmak istediğimiz; bürokratların yazdıklarını, tüccarın, tacirin lisanına çevirip daha fazla yardımcı olmak" diye konuştu."Seferberliğe katılma tarihinin 30 Haziran olarak revize edilmesini öneriyorum"MTB Başkanı Özdemir ise 2018'in Türk ekonomisi için çetin bir mücadele yılı olduğunu dile getirerek, döviz kurları üzerinden yürütülen ve önemli ölçüde yurtdışı kaynaklı olan operasyonlarla ekonomik girdap oluştuğuna dikkat çekti. 2018'in son çeyreğinde ekonominin yüzde 3 küçüldüğünü, işsizlik oranlarının 2 puan arttığını anımsatan Özdemir, "Bunların dışında yurtiçi hane halkı yani özel tüketim harcamaları 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 8,9 oranında azaldı. Bu rakam iç talepteki daralmanın en açık göstergesi. Özel tüketim harcamaları toplam milli gelirin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturmakta. Özel tüketim harcamalarındaki 1 puanlık azalış, büyüme oranı üzerinde 0,6 puan azalmaya neden oluyor. Ekonominin yeniden büyüme sürecine girmesinin yolu özel tüketim harcamalarını artırmaktan geçer. KDV ve ÖTV indirimi gibi uygulamalar tüketim harcamalarına yardımcı olacaktır, ancak esas yapılması gereken; vatandaşların harcanabilir gelirlerini artırmaktır. İş ve gelir sahibi olmayan vatandaşı iş ve gelir sahibi yapmaktır. İstihdam seferberliği bu nedenle önemli. Bu seferberlik için gerekli kaynakların tamamına yakını İşsizlik Fonundan karşılanacak. Dolayısıyla kamu maliyesi üzerinde olumsuz bir etki olmayacak. Bu seferberlikle işsize iş bulunacak, işveren üzerindeki istihdam yükü azalacak, para kazanan insan harcama yapacak ve talep artacak" ifadelerini kullandı.Seferberliğe son katılma tarihinin 30 Nisan 2019 olarak belirlendiğini de anımsatan Özdemir, bu tarihin 30 Haziran 2019 olarak revize edilmesini önererek, tüm işverenleri bu seferberliğe katılmaya davet etti.Mersin SMMMO Başkanı Tokgöz de istihdam artırıcı bu programda kamunun yanında olacaklarını söyledi."Genç nüfus için her yıl 1 milyona yakın yeni istihdam oluşturmamız gerekiyor"Açış konuşmalarının ardından TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, işverenlere yeni istihdam teşviklerini anlattı. 2017'de gerçekleştirilen ilk seferberlikte 1 milyon 500 bine yakın yeni istihdam oluşturulduğunu belirten Delibaş, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Bu başarının iş dünyasının başarısı olduğunu vurgulayan Delibaş, "2018 yılı ilk 6 ayında işsizlik rakamları düşmeye devam ediyordu ve hedef artık yüzde 10'ların altına çekmekti ama Ağustos ayında çeşitli operasyonlarla ülkenin temel göstergelerinde bozulmalar başladı. Tüm dünyada işsizlik rakamları ekonominin en nemli parametrelerinden birisi. Bizim nüfus yapımız nedeniyle temel sıkıntılarımız var. Genç nüfus için her yıl 1 milyona yakın yeni istihdam oluşturmamız gerekiyor. Geçmişten gelen stok var, onlara iş bulunması gerekiyor. Bu çerçevede, yeniden istihdam seferberliği başladı" dedi.Teşviklerden birinin 'Ücret Teşviki' olduğu bilgisini veren Delibaş, bu teşvikin Türkiye'de ilk kez uygulandığını dile getirdi. Üç ay sürecek bu teşvikin 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında alınan her yeni işçi için uygulanacağını anlattı. Delibaş, 'Sigorta Primi ve Vergi Teşviki', 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve 'Asgari Ücret Desteği' ile diğer teşvikler hakkında da katılımcılara detaylı bilgiler verdi.