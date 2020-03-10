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Mersin'de izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 10 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

10.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:22
Mersin'de izinsiz kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı
Mersin 'in Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 10 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Alibeyli Mahallesi'nde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli, kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde 2 kürek, 2 kazma ve 2 adet manivela ele geçirilirken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada ise İnsu Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Bir adet balyoz ve bir adet çapanın ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Yenişehir, Jandarma, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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