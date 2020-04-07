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Mersin'de izinsiz maske ve tulum üretilen depoya baskın

Mersin'de izinsiz maske üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ile bin adet maske yapımında kullanılan lastik ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

07.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:52
Mersin'de izinsiz maske ve tulum üretilen depoya baskın
Mersin 'de izinsiz maske üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ile bin adet maske yapımında kullanılan lastik ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını sürecinde kaçak ve izinsiz üretim yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi Nusretiye Mahallesi'nde bir şahsın izinsiz olarak koruyucu maske ve tulum imal ettiğini belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte iş yerinde arama ve inceleme yapan jandarma ekipleri, iş yerinin açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhasının olmadığı, Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri almadan ve steril olmayan koşullarda koruyucu maske ve tulum imal ettiğini tespit etti. İzinsiz faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ile bin adet maske yapımında kullanılan lastiğe el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa
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