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Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı

Mersin'de yılbaşı gecesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı.

01.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:55 Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı

'de yılbaşı gecesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı.


Düzenlenecek olan kutlama ve etkinliklerde yaşanması muhtemel olayların engellenmesi, vatandaşların yeni yıla huzurlu, güvenli bir ortamda girmesini sağlamak için tedbirlerini arttıran Mersin İl Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. 500 personelin katılımı ile yılbaşı tedbirleri kapsamında umuma açık yerler, eğlence mekanları ve trafik denetimi icra edilirken, her hangi bir olumsuzluğa mahal verilmedi.


Tedbirler sabah saatlerine kadar devam etti. - MERSİN


Jandarma, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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