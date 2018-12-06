Mersin'de Jandarma Uygulaması

06 Aralık 2018 Perşembe 16:40



06 Aralık 2018 Perşembe 16:40

Mersin'de jandarma ekiplerinin 1 haftalık çalışması sonucu 72 şüpheli yakalandı.Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipler 1 haftalık çalışmayla çeşitli uygulamalar yaptı.Erdemli ilçesinde 300 metre kabloyu çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, hakkında işlem yapıldı.Silifke ilçesinde bir şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, 900 gram esrar ele geçirilirken, şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Yine ekipler, Erdemli ilçesinde 1 şahsın üzerinde ve iş yerinde yaptıkları aramada 100 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Ekiplerin trafik uygulamalarında da 2 bin 258 araç kontrol edilip yaklaşık 10 bin kişinin sorguları yapıldı. Uygulamalarda 147 araç sürücüsüne cezası uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. 13 okul servis aracı, 6 işçi servis aracı da kontrol edildi.Çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı.Ayrıca jandarma bölgesinde meydana gelen 4 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.