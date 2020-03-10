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Mersin'de jandarmadan asayiş uygulaması

Mersin'de Jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir kişi gözaltına alındı.

10.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:54
Mersin'de jandarmadan asayiş uygulaması
Mersin 'de Jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce Yenice Tren İstasyonu'nda önleme ve denetleme araması gerçekleştirildi.
Ekiplerce bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 15 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Güncel
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