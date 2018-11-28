Mersin'de Jandarmadan Huzur Güven Uygulaması

Mersin
'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 90 şüpheli yakalandı.
Mersin İl Jandarma
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19-27 Kasım tarihleri arasında ekipler uygulama yaptı. Huzur
güven uygulamasında 12 bin 311 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.
Yine ekipler, 2 bin 317 aracı kontrol edip, 67 araç sürücüsüne 16 bin lira idari trafik para cezası keserken, 9 araç da trafikten men edildi. Toroslar
ilçesinde 1 kişinin konteyner içerisinde bıçaklanmak öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili de yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Olayın şüphelisi 2 kişinin aranması sürüyor.
Tarsus- Yenice
tren garı ile Adana-Mersin yolcu treninde yapılan uygulamada 747 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PYD'ye üye iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor. PKK/KCK/YPG terör örgütlerine üye olduğu öne sürülen şüpheli 1 kişi de sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Trafik timleri tarafından da 5 bin 993 aracın kontrolleri yapıldı.
Huzur,Jandarma,Mersin
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:39