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Mersin'de jandarmadan "Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu

Mersin'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkan ve bir arada bulunan gruplara yönelik uyarılarda bulundu.

23.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:22
Mersin'de jandarmadan
Mersin 'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkan ve bir arada bulunan gruplara yönelik uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde jandarma araçlarından megafonla "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." anonsu yaptı.
Denetimlerde maske ve eldiven kullanan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü kişilere yönelik kontroller gerçekleştirip, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi.
Bu denetimlerin belli aralıklarla yapılacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Güncel

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