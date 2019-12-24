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Mersin'de kaçak ağaç kesimine 1 gözaltı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) Mersin'de 1511 ağacın kaçak kesilmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığını açıkladı.

24.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:36 Mersin'de kaçak ağaç kesimine 1 gözaltı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) 'de 1511 ağacın kaçak kesilmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığını açıkladı. 

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de geçen Pazar gecesi, kaçak ağaç kesildiğine ilişkin gelen ihbar üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtilerek, şöyle denildi: "Mersin Orman İşletme Müdürlüğü yönetim alanı dahilinde kalan Eski Mezitli Mahallesinde, Pazar gecesi yapıldığı belirlenen kaçak kesimde 74 bin metre kare ormanlık alandaki 1511 ağacın diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, zarar gören alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanları dikilmesi ve alanın dikenli tel ile çevrilmesi için hızla çalışmalara başlandı."



Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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