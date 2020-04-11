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Mersin'de kaçak çalıştırılan tekstil atölyesi mühürlendi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi tarafından kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen tekstil atölyesi, Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi.

11.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:53
Mersin'de kaçak çalıştırılan tekstil atölyesi mühürlendi
Mersin 'in merkez Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi tarafından kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen tekstil atölyesi, Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Atölyede, İçişleri Bakanlığı genelgesine rağmen, 20 yaşından küçük çocukların da çalıştırıldığı tespit edilerek, işletme sahibine ceza uygulandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi 5010 Sokak üzerindeki bir apartmanın bodrum katında, yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edilen bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi. Güvenlik güçleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınına (Covid-19) karşı aldığı önlemler gereği yayınladığı genelgeye rağmen, 20 yaşından küçük birçok çocuğun da söz konusu atölyede çalıştırıldığı görüldü.

Zabıta ekipleri, iş yerini işleten yabancı uyruklu kişiye, salgından korunmaları amacıyla 20 yaşından küçük çocukların sokağa çıkmalarına bakanlık yazısıyla yasak getirildiğini hatırlatarak, yaptığının kanunen suç olduğunu anlattı.

Atölyeyi işleten kişinin çalışma izin belgesinin de olmadığını belirleyen Akdeniz zabıta ekibi, bu kişi hakkında ilgili yasa gereği tutanak tutup cezai işlem uyguladı. Atölyedeki makine, araç-gereç ve diğer malzemelerin boşaltılması için de kendisine süre verildi. Söz konusu kişiye önce bakanlıktan çalışma izin belgesi, ardından da iş yeri için ruhsat başvurusu yapması gerektiği anlatılarak; onay çıkması halinde iş yerini tekrar açabileceği söylendi.

Denetimin sonunda kaçak faaliyet gösteren tekstil atölyesi, Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yasa gereği kapatılıp mühürlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Akdeniz, Zabıta, Mersin, Güncel
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