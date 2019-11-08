Haberler » Güncel » Mersin'de kaçak içki operasyonu - Haber

Mersin'de kaçak içki operasyonu

Mersin'de kaçak içki operasyonuMersin'de bir eve düzenlenen operasyonda 1075 litre kaçak içki ele geçirildi.

08.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:33
'de kaçak içki operasyonu
Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin altındaki depo içerisinde 5 adet 100 litrelik, 1 adet 500 litrelik variller içerisinde kurulan düzeneklerde alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramada 16 adet 1,5 litre, 3 adet 5 litre, 1 adet 6 litre, 1 adet 10 litre, 1 adet 19 litre olmak üzere toplam 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de kaçak içki operasyonu

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:48   Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu
16:48   Mevlid-i Nebi Haftası
16:48   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Özgürlüğün garanti altında olmadığını kabul etmemiz lazım"
16:48   Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
16:47   "Marmaray'dan günde ortalama 365 bin yolcu faydalanıyor"
16:15   İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi
15:19   9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
8.11.2019 16:48:33