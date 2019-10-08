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Mersin'de kaçak kazı operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.

08.10.2019 19:32Mersin'de kaçak kazı operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda seramik parçası ile 18 santim uzunluğunda heykel parçası ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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