Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
10.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:12
Mersin 'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan 2 kürek, 2 kazma ve 2 manivelaya el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan 2 kürek, 2 kazma ve 2 manivelaya el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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