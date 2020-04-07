Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de kaçak üretilen 13 bin maske ele geçirildi

Mersin'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirildi.

07.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:14
Mersin'de kaçak üretilen 13 bin maske ele geçirildi
Mersin 'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma, 13 bin maske, 462 koruyucu tulum ve 1000 maske lastiği ele geçirdi.
İş yerindeki ürünler, Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Akdeniz, Mersin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de kaçak üretilen 13 bin maske ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Haber 13:16: Keşap Belediye Başkanı Emür, telekonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi - Haber 13:16: Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 13:15: Fedai Topal: "Futbolcuların en az 3 haftaya ihtiyaçları var" - Haber 13:15: Aydın Gençlik Merkezi sağlıkçılar için ürettiği ilk siperlikleri teslim etti - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler