Haberler » Güncel » Mersin'de kadın kooperatifleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mersin'de kadın kooperatifleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erdemli ilçesinde "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü'" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

07.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:10 Mersin'de kadın kooperatifleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
Erdemli ilçesinde "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü'" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Çiğdem Göllü toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, Erdemli'de güzel çalışmaların yapılabileceğini kaydetti.

Erdemli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:15   Hakkari'de PKK'ya ait sığınak ve silah ele geçirildi
20:14   Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı
20:14   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
20:14   Akıncılar'a yöresel ürünler pazarı açılacak
20:12   AP üyesi Zdechovsky'den Diyarbakır annelerine destek
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
7.11.2019 20:16:45