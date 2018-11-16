Mersin'de Kadınlara Finansal Okuryazarlık Eğitimi Verildi

16 Kasım 2018 Cuma 16:00



16 Kasım 2018 Cuma 16:00

Mersin Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri, düzenlendi.Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü'nde gerçekleştirilen seminerde yaptığı konuşmada, finans alanının insan yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.Hızla gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşımın inanılmaz ölçüde arttığını belirten Su, tüm bu gelişmelerle birlikte yatırım ve ticaret alanlarının da geliştiğini, yüksek tutarlara ulaşan uluslararası fonlar aracılığıyla da iş insanlarının birikimlerini dünyanın dört bir yanında değerlendirme imkanı bulduğunu söyledi.Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da katıldı.