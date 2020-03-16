Mersin'de kadınlara meme kanseri taraması yapıldı
Yenişehir ilçesinde kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.
16.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:32
Yenişehir ilçesinde kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Yaşam Gönüllülerince 40 kadına ücretsiz meme kanseri taraması ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Yaşam Gönüllüleri Başkanı Yasemin Öztürk, 35 kişilik gönüllü grupla kadınların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Yaşam Gönüllülerince 40 kadına ücretsiz meme kanseri taraması ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Yaşam Gönüllüleri Başkanı Yasemin Öztürk, 35 kişilik gönüllü grupla kadınların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA
Manşet
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