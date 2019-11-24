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Mersin'de kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

Mersin'de bindiği belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoförün yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

24.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:34Mersin'de kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı
'de bindiği belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu, şoförün yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde otobüs şoförü Aziz Oğuz, Şehir Hastanesi-Üniversite hattında sefer yaptığı sırada yolculardan Faruk Özcan'ın (63) fenalaştığını fark etti.
Bunun üzerine otobüsü durdurup, yolcuya kalp masajı yapan Oğuz, daha sonra Özcan'ı Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.
Özcan'ın, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
"İnsanlık görevimi yaptım"
Açıklamada görüşlerine yer verilen şoför Aziz Oğuz, yolcunun kendisinde olmadığını fark edip kalp masajı yaptığını belirterek, "İnsanlık görevimi yaptım. Hastayı yerleştirdikten sonra adını soyadını öğrendim. Yolcularım olduğu için servise devam ettim. Ertesi gün 09.30'da hastaneden çıkmış, evine gitmeden beni bulmaya çalışmış. Durakta 2,5 saat beklemiş. Doktor, 'Eğer seni getiren kişi 15 dakika daha gecikseydi hayatını kaybedebilirdin' demiş. O da bana geldi. Boynuma sarıldı, ağlayarak çok teşekkür etti." ifadesini kullandı.

Şehir Hastanesi, Kalp Krizi, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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