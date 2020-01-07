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Mersin'de kar nedeniyle ulaşılamayan hasta çocuklar için ekipler seferber oldu

Mersin'in Toroslar ilçesinde kardan dolayı evde mahsur kalan iki hasta çocuğun imdadına belediye ekipleri yetişti.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:36 Mersin'de kar nedeniyle ulaşılamayan hasta çocuklar için ekipler seferber oldu
'in ilçesinde kardan dolayı evde mahsur kalan iki hasta çocuğun imdadına belediye ekipleri yetişti.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Arslanköy Mahallesi güzergahı ulaşıma kapandı.
Mahallede rahatsızlanan iki çocuğa ulaşmak isteyen sağlık ekipleri, Toroslar Belediyesinden yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla, yol ulaşıma açıldı.
Yüksek ateş ve apandisit ağrısı olan 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, evlerinden alınarak ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.
Yüksek kesimlerdeki ulaşıma kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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