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Mersin'de kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Mersin'in Tarsus, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışma yapıldı.

31.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:38 Mersin'de kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor
'in Tarsus, ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışma yapıldı.
Beyaz örtünün günlük hayatı olumsuz etkilediği yüksek kesimlerde, Mersin Büyükşehir Belediyesince yol açma çalışmalarına hız verildi.
Mut ilçesinde, çok sayıda mahalleyi birbirine bağlayan Dağpazarı, Kozlar ve Kertmen'de 3 greyder, 3 pikap ve 14 kişilik ekiple kar küreme çalışması yapıldı.
Tarsus'un Gülek Mahallesi Karboğazı bölgesi ile yayla turizminin öne çıktığı Çamlıyayla'da iş makineleriyle yolları açan ekipler, Gülek Karboğazı bölgesinde de çalışma yürüttü.
Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de Çamlıyayla Ardıç Yurdu bölgesinde kar nedeniyle içme suyu borularında meydana gelen arızayı onardı.

Çamlıyayla, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: AA

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