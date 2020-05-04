Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Mersin'de karantinası biten 167 kişi memleketlerine gönderildi

MERSİN (İHA) – Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde 20 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilerek karantinaya alınan 167 kişi, 14 günlük süreyi doldurarak bugün memleketlerine gönderildi.

Mersin'de karantinası biten 167 kişi memleketlerine gönderildi
04.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:33
MERSİN (İHA) – Korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde 20 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilerek karantinaya alınan 167 kişi, 14 günlük süreyi doldurarak bugün memleketlerine gönderildi. Kaldıkları yurttan 7 otobüsle evlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, "Her şey çok güzeldi, çok teşekkür ederiz" diyerek Mersin'den ayrıldılar.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mersin Kırk Kaşık Kız Yurdunda geçiren 167 Türk vatandaşı, Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile emniyet görevlileri tarafından tek tek otobüslere yerleştirildi. Yurt bahçesinde valizleriyle birlikte tek sıra halinde otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar, geniş güvenlik önlemleri altında ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Otobüslere sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde oturtulan 167 kişi, 7 otobüsle memleketlerine doğru yola çıktı. Vatandaşlar, memleketlerinde ailelerine teslim edilecekler.

"Her şey çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederiz"

Karantinası dolduran bir vatandaş, otobüse binmeden önce gazetecilere konuşarak, karantina süresinin çok iyi geçtiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden vatandaş, "Her şey çok güzeldi, çok iyiydi. Herkesin ellerine sağlık; her şey için çok teşekkür ederiz. Şimdi Samandağ'a gidiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Mersin, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Görüntü bugün Türkiye’de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz’in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91’lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Güzel haberler geliyor! Sivas’ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Haberler››Güncel››Mersin'de karantinası biten 167 kişi memleketlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: - Halep'te Ramazan coşkusu - Haber 17:52: Brezilyalı belediye başkanından Greta Thunberg'e yardım çağrısı - Haber 17:52: KONYA Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi - Haber 17:52: ANTALYA-Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettim - Haber 17:52: Manisa'da karantinanın ardından geriye duygulandıran mektuplar kaldı - Haber 17:52: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı - Haber 17:47: Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı - Haber 16:24: Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler