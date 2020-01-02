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Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde karda kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmaları yeniden başlatılıyor.

02.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:51 Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başladı
'in ilçesinde karda kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı arama çalışmaları yeniden başlatılıyor.

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta 3 kişiyle yaylada bulunduğu öğrenilen Ali Kaçar, yoğun kar yağışı nedeniyle beraberindekilerle birlikte kayboldu. Gelen ihbarla 3 kişi kurtarılırken, tüm aramalara rağmen Ali Kaçar'ın izine rastlanılmadı. Bölgede Kaçar'ın bulunması için jandarma, AFAD, Erdemli Belediyesi ekipleri günlerce arama yaptı.

Yoğun tipi sebebiyle bir süre ara verilen arama kurtarma çalışmalarına, gece boyu ve gündüz de devam eden yol açma çalışması sonrası tekrar başlandı. Arama çalışma çalışmasına, jandarma, AFAD, Erdemli Belediyesi ekipleri ve avcılar 7 iş makinesiyle katıldı. Aramalarda 3 dedektör ve 2 iz takip köpeği de yer alıyor. - MERSİN

Ali Kaçar, Erdemli, Aralık, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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