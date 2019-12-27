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Mersin'de karda kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan yaşlı adamın bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:02 Mersin'de karda kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
'in ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan yaşlı adamın bulunması için başlatılan çalışmalar sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Arama çalışmaları ise eksi 10 derecede 70 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 kişiyle yaylada bulunduğu öğrenilen Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle beraberindekilerle birlikte kayboldu. Olay sonrası ihbarla 3 kişi kurtarıldı ancak kaybolduğu belirtilen ve tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Ali Kaçar için arama çalışması başlatıldı.

Bugünkü aramalara Jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

Çalışmalara jandarma arama kurtarma köpeği 'Sarı' da destek verdi. Eksi 10 derecede zaman zaman rüzgar ve tipi dolayısıyla çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Kaçar'ın kaybolmasıyla alakalı 3 kişi gözaltına alınarak, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları Erdemli Ayrancı karayolu ile yaylaya sapan yol güzergahına yakın bir mesafede gerçekleştiriliyor. - MERSİN

Ali Kaçar, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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