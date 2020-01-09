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Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan, tek ayağı olmayan köpek belediye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20Mersin'de karda mahsur kalan tek ayağı olmayan köpek kurtarıldı
'in ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan, tek ayağı olmayan köpek belediye ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde vatandaşların karla kaplı yolda tek ayağı olmayan bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 5 saat süren yol açma çalışmasının ardından ekipler, köpeğin bulunduğu yere ulaştı.
Veterinerin yaptığı ilk müdahale ve beslenmesinin ardından köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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