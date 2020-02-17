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Mersin'de kayalıklara sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Mersin'in Mezitli ilçesinde kayalıklara sıkışan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

17.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:06Mersin'de kayalıklara sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
'in ilçesinde kayalıklara sıkışan köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eski Mezitli Mahallesi'nde kayalıkların arasına düşerek sıkışan iki köpek yavrusunun bulunduğunu gören vatandaşlar köpekleri sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.
Yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki kayalıkların arasına sıkışan köpek yavrularını çıkaramayan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sıkıştıkları yerden kurtarılan iki köpek, annelerinin bulunduğu alana bırakıldı.

İtfaiye, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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