Haberler » Güncel » Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı - Haber

Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 4 saatte kurtarıldı.

29.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:18 Mersin'de kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi kurtarıldı
'in ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra yamaçta bulunan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 4 saatte kurtarıldı.
Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, keçilerinden birinin kaybolduğunu fark etti.
Bölgede yaklaşık bir haftadır arama yapan Şahin, keçisini yamaçtaki kayalıklarda buldu. Keçiyi kendi çabasıyla kurtaramayan Şahin, durumu Arama Kurtarma Derneğine (AKUT) bildirdi.
Bölgeye giden AKUT Mersin ekibi, 4 saatlik zorlu çalışmayla keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Mustafa Şahin, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:42   "Türkiye'nin Otomobili" Güneydoğu'da çok beğenildi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığından "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Haber
13:41   Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli - Haber
13:40   Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor - Haber
13:35   İnanılmaz kurtuluş - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:43:45