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Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'nin denize döküldüğü yerden balık avlamak için tekneyle denize açılan 2 mahalle bekçisi kayboldu. Kıyıda kalan diğer bekçinin ihbarı üzerine kaybolan bekçileri arama çalışması başlatıldı.

11.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:20Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı

'in ilçesinde avlanmak için kayıkla denize açıldıktan sonra bir daha alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

KIYIDA KALAN DİĞER BEKÇİ OLAYI EMNİYET GÜÇLERİNE BİLDİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, sabah saat 06.30 sıralarında Berdan Nehri'nin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldüğü bölgede avlanmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.


Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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