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Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan cesedi çıkarıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, 200 metrelik bir uçurumun dibinde ölü olarak bulunan gencin cesedi, ekiplerin 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarıldı.

05.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:28Mersin'de kayıp gencin 200 metrelik uçurumda bulunan cesedi çıkarıldı
'in ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, 200 metrelik bir uçurumun dibinde ölü olarak bulunan gencin cesedi, ekiplerin 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, hayvan besiciliği yapan Mehmet Eker'den (28) 4 gündür alamayan ailesi durumu jandarma ve polise bildirdi. Polis ekiplerince Eker'i bulmak için çalışma başlatıldı. Kayıp gencin aracı dün akşam saatlerinde Baştepe mevkisinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında bulundu. Civarda yapılan araştırmada Mehmet Eker'in cesedi, düştüğü uçurumun dibinde bulundu. Gencin cesedini çıkarmak için AKUT, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Eker'in cesedi, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren ortak operasyonuyla çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN

Çamlıyayla, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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