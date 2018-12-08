Mersin'de Kayıp Kişi Ortak Operasyonla Bulundu

Mersin
'in merkez Toroslar
ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi, AFAD
, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu.
Alınan bilgiye göre, 7 Aralık
'ta yakınlarınca kayıp olduğuna ilişkin bildirim yapılan Olcay Göçmen'in bulunması için çalışma başlatıldı.
Toroslar ilçesinin yüksek rakımdaki Doruklu Mahallesi'nde kaybolduğu belirtilen Göçmen için jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin bir gün boyunca süren çalışmaları sonucunda kayıp Göçmen, kırsal bir bölgede bulundu.
Beynindeki kitle nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Göçmen, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi,AFAD,Toroslar,Mersin
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:06