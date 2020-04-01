Mersin'de kayıp kızdan 6 gündür haber alınamıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Gizem Arslan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.
01.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:34
Mersin 'in Tarsus ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Gizem Arslan'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Gizem Arslan, 27 Mart'ta, yatalak olan babası Süleyman Arslan'a evlerinin avlusundaki tavuklara yem vereceğini söyleyerek dışarı çıktı.
İşten gelen ve kızının evde olmadığını fark eden anne Fatma Arslan, kızından haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.
Anne Arslan, yaptığı açıklamada, kızının hayatından endişe ettiğini ve kaçırılmış olabileceğini belirtti.
Gizem Arslan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Gizem Arslan, 27 Mart'ta, yatalak olan babası Süleyman Arslan'a evlerinin avlusundaki tavuklara yem vereceğini söyleyerek dışarı çıktı.
İşten gelen ve kızının evde olmadığını fark eden anne Fatma Arslan, kızından haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.
Anne Arslan, yaptığı açıklamada, kızının hayatından endişe ettiğini ve kaçırılmış olabileceğini belirtti.
Gizem Arslan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Süleyman Arslan, 27 Mart, Tarsus, Mersin, Güncel