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Mersin'de kayıp olan kişi uçurumda ölü bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.

05.12.2019 00:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:44Mersin'de kayıp olan kişi uçurumda ölü bulundu
'in ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu bildirilen kişi ölü bulundu.
Hayvan besiciliği yaptığı öğrenilen Mehmet Eker'den alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, Baştepe mevkisinde bir aracın 200 metrelik uçurumdan devrildiğini belirledi.
Bölgede çalışma yapan ekipler, aracın yakınlarında 4 gündür kayıp olan Eker'in cesedini buldu.
Eker'in cesedini uçurumdan çıkarmak için AKUT Mersin, AFAD ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.
Gece yarısına kadar devam eden çalışmalara arazi şartları ve sis nedeniyle ara verildi.
Ekiplerin çalışmalara sabah devam edeceği öğrenildi.

Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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