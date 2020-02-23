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Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

23.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:29Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı
'in ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

Havaların ılıman geçmesi sebebiyle sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıktığı ilçede, kayısı ağaçları çiçek açınca seyirlik görüntü oluştu.

Kayısı ağaçlarında çiçeklerin bol olmasına sevinen bahçe sahibi Mehmet Özkan, "Kayısı ağaçlarının bugünlerde çiçek açması normal. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse kayısı erken meyve verir. Bundan sonra soğuk ve don olma ihtimalini düşünerek tedbirli olmalıyız" dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Kayısı ağaçları bu yıl havalarında ılıman gitmesi sebebiyle çiçekleri açarak gelinliğe büründü. Çiftçilerin çiçek gözlerini korumaları ve monilya hastalığına karşı ilaçlama yapması gerekiyor" dedi. - MERSİN

Mehmet Özkan, Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: İHA

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