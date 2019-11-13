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Mersin'de kedilerin "Miyav Park"ı yenilendi

Mersin'de, sokak kedilerinin konaklayıp beslenebilmesi, aynı zamanda da oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park'ta yenileme çalışması yapıldı.

13.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38Mersin'de kedilerin
'de, sokak kedilerinin konaklayıp beslenebilmesi, aynı zamanda da oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park'ta yenileme çalışması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kedilerin daha konforlu ve keyifli bir ortamda yaşaması için Miyav Park'ın zemini, aydınlatma sistemleri ve etrafını çevreleyen tel örgüler elden geçirildi. Özel olarak tasarlanan ve kedilerin oyun oynadıkları alanlardaki korkuluklar da halatlarla kaplandı.
Parkta yaşanan su birikmesinin önüne geçilmesi amacıyla zemin beton parke ve kumla doldurularak 13 santimetre yükseltildi.
Miyav Park'a kedilerin rahatça dinlenebilmesi ve uyuyabilmesi amacıyla da 24 girişi bulunan kedi yuvası yerleştirildi.
Kediler için özel olarak tasarlanan oyun alanları, uyku evleri, otomatik değişen su kapları, günde 2 kez tazelenen mamaları ve doğal çim alanları gibi özellikleriyle öne çıkan park, yenileme çalışmaları sonrası sahipsiz kediler için daha konforlu ve güvenli bir ortam sağlayacak.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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