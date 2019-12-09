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Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 25 gaziye, "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

09.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:52Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
'in ilçesinde Barış Harekatı'na katılan 25 gaziye, "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak bu haklı gururu yaşatan gazilere madalya ve beratlarını vermekten gurur duyduğunu söyledi.
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olanları şükran ve minnetle andığını ifade eden Otcu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1974 yılında Kıbrıs'a çıkarma yaparak soydaşlarımızı kurtardı. 45 yıl aradan sonra Tarsus Belediye Başkanı'na Kıbrıslı gazilerimizi Kıbrıs'a göndermeyi önerdim ve kabul etti. Kıbrıslı gazilerimizi eşleriyle birlikte Kıbrıs'a gönderdik." diye konuştu.
KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de Tarsuslu gazilerle bir arada bulunmaktan dolayı onur duyduğunu dile getirdi.
Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadeleden vazgeçmemesi ve Türk askerinin adaya gelmesiyle Kıbrıs'ın bir Yunan, Rum adası olmaktan kurtulduğunu kaydeden Mendeli, "Şükürler olsun kahraman Türk askeri, ordumuz geldi ve bizleri kurtardı. Bu bağlamda aziz şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Çünkü bugün ülkemizde, ana vatanımızda şanlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu elbette sizlere borçluyuz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Tarsus, Mersin, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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