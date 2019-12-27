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Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Mersin'in Silifke ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gaziye madalya ve berat verildi.

27.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:42 Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
'in ilçesinde Barış Harekatı'na katılan 21 gaziye madalya ve berat verildi.
Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratlarını vermekten gurur duyduğunu belirtti.
Emiroğlu, Türk milletinin yüce olduğunu ve dünya kuruldu kurulalı özgür yaşayan, ruhu daima özgürlük ateşiyle yanan bir millet olduğunu kaydetti.
En kutsal varlıklarının vatan, bayrak ve dinleri olduğunu ifade eden Emiroğlu, gazilere ve ailelerine sağlık ve mutluluk, hayatta olmayan gazilere ise Allah'tan rahmet diledi.
Konuşmaların ardından 21 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Silifke, Mersin, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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