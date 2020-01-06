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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)TARSUS'TA ÇADIRDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kaymakamlık tarafından Kriz Masası oluşturuldu.

06.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:51
'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)
TARSUS'TA ÇADIRDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in ilçesinde kaymakamlık tarafından Kriz Masası oluşturuldu. Burada yapılan değerlendirme sonucu tarım arazilerinde kurdukları çadırda yaşayan işçiler, Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Aileleriyle birlikte yaklaşık 250 kişiyi bulan işçiler, minibüslerde çadırlardan alınıp, güvenli bölgelere götürüldü.
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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