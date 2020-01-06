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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)30 EVE TAHLİYE KARARIMersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi.

06.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:59
'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)
30 EVE TAHLİYE KARARI
Mersin'in ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinin Akdeniz Mahallesi Salbaşı Sokak'ta bulunan su kanalının aşırı yağış sonucu taşma riskinin bulunması üzerine Mersin Valiliği, bu bölgedeki 30 evin tahliyesine karar verdi. Aşırı yağışların akşam saatlerinde başlayacağı belirtilirken, karar üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri, sokağa gelerek evlerin tahliye edilmesi için uyarıda bulundu. 250 nüfuslu sokaktaki yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştirilecek.
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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