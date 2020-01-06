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Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (4)

ERDEMLİ'DE EVLER BOŞALTILDI, HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİErdemli'de, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Mersin Valiliği kararı ile Erdemli'de deniz seviyesi altında riskli olan yerleşim yerlerindeki evlerin boşaltılması kararının ardından Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli belediyesi ekipleri harekete geçti.

06.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:42 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (4)

ERDEMLİ'DE EVLER BOŞALTILDI, HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

'de, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle Valiliği kararı ile Erdemli'de deniz seviyesi altında riskli olan yerleşim yerlerindeki evlerin boşaltılması kararının ardından Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli belediyesi ekipleri harekete geçti. İlçenin Akdeniz Mahallesi Sazbaşı sokakta bulunan yaklaşık 30 ev ve 250 vatandaşın tahliyesi yapıldı. Ayrıca, yağış nedeniyle tehlikede olan birçok büyükbaş hayvan da kamyonlarla tahliye edildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Bugün akşam saatlerinde şiddetli yağış olasılığı nedeniyle deniz seviyesinin altında bulunan tehlikeli yerlerdeki evlerimizin tahliye işlemlerine başladık. Buradaki vatandaşlarımızı öğretmenevinde ağırlayacağız. Tehlike geçtikten sonra yeniden evlerine geri gelecekler" dedi.

Sazbaşı sokakta büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatma Söğüt ise, "30 büyükbaş hayvanımız var ve bununla birlikte köpeklerimiz de bulunuyor.  İnşallah hayvanlarımıza bir şey olmaz" diye konuştu.

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin),



Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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