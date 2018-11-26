Mersin'de Kore Gazisi Vefat Etti

Anamur ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mustafa Ataş (89), vefat etti.
Ataş'ın cenazesi, Ören Mahallesi'ndeki evinden alınarak Ortaköy Camisi'ne getirildi.
Burada İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerler tarafından taşınan cenaze, Kızılaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Şube Müdürü Mehmet Ünal Erdal, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56