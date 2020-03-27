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Mersin'de korona virüse karşı 12 saat kesintisiz moral yayını

Mersin'in köklü televizyon kuruluşlarından biri olan Sun Tv, korona virüse karşı alınan önlemlerin toplumda daha sıkı ve disiplinli uygulanmasına yönelik geliştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Memleket meseleleri moral yayını' adı altında 12 saat kesintisiz canlı yayın yaptı.

27.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:29
Mersin'de korona virüse karşı 12 saat kesintisiz moral yayını

Mersin 'in köklü televizyon kuruluşlarından biri olan Sun Tv , korona virüse karşı alınan önlemlerin toplumda daha sıkı ve disiplinli uygulanmasına yönelik geliştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Memleket meseleleri moral yayını' adı altında 12 saat kesintisiz canlı yayın yaptı.


Kanalın genel yayın yönetmeni ve ekibi, toplumda farkındalık oluşturmak, mücadele ve dayanışma ruhu aşılamak için örnek bir sosyal sorumluk projesine imza attı. Önceden yapılan sokak röportajları, esnaf ve vatandaş görüşleri eşliğinde ekran başına geçen ekip, 12 saat boyunca 'Memleket meseleleri moral yayını' adı altında kesintisiz canlı yayın yaptı. Sabah 10.00'dan gece 22.00'ye kadar 12 saat kesintisiz moral yayını duyurusuyla gerçekleştirilen programda, yayına katılan belediye başkanları, meslek örgütü temsilcileri, sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, insanlara moral veren mesajlarla duyarlılık çağrısı yaptı. Her vatandaşın ve özellikle risk grubundakilerin, devletin aldığı kurallara uyma konusunda duyarlı olmalarını ve evde kalmalarını isteyen katılımcılar, hiç kimsenin bu konuda kendini yalnız ve çaresiz hissetmemesi için yapılan hizmetleri ve verilen destekleri anlattı.


Program, grubun bünyesinde bulunan Sun Radyo ve Radyo Klas'tan da aynı anda canlı olarak topluma aktarıldı. Kurumun tüm sosyal medya hesaplarından da 12 saat boyunca canlı olarak aktarılan yayın, bu sayede on binlerce izleyici ve dinleyiciye ulaşarak bu zor süreçte evlerinde kalan insanlara moral oldu.


Yayının ilk saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş videosuna yer verilerek, bu konuda vatandaşların devletin yanında olması gerektiği ve söylenen kuralların uygulanması gerektiği vurgulandı. Sun RTV Genel Yayın Yönetmeni Deniz Tuncay Akkapılı, yayın sırasında sık sık evde kalınması ve sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere kişisel temizlik gibi yapılması gereken kurallara uyulması yönünde tavsiyelerde bulunurken, özellikle gençlere uyarılarda bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, TV, Güncel

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