Mersin'de koronavirüs sürecinde 560 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Mersin'de koronavirüs sürecinde 560 ton tıbbi atık bertaraf edildiMERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana 560 ton tıbbi atığın bertaraf edilmesini sağlayarak, tıbbi atık nedeniyle...

02.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:50
Mersin'de koronavirüs sürecinde 560 ton tıbbi atık bertaraf edildi
MERSİN Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana 560 ton tıbbi atığın bertaraf edilmesini sağlayarak, tıbbi atık nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirdi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını dolayısıyla bertarafı daha önemli hale gelen tıbbi atıkları, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama sahasında yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde sterilize ettikten sonra bertaraf ediliyor. 2015 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 'En Çevreci Tesis' ödülüne layık görülen ilk ve tek tesis olma özelliği gösteren tesis, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 2 bin ton atığı bertaraf ederken, koronavirüs sürecinde de çalışmalarını titiz bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Tesis, Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana 560 ton tıbbi atığın bertaraf edilmesini sağlayarak, tıbbi atık nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirdi. Tesis normalleşme sürecine geçilmeye başladığı günlerde de çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Tıbbi atıklar, sağlık kuruluşlarının depolarından radyasyon ve metal dedektörü ile kontrolü yapıldıktan sonra lisanslı araçlarla tesise getiriliyor. Tesise getirilen tıbbi atıklar özel yanmaz poşetler geçirilmiş olan konteynerlere boşaltılıyor ve soğuk hava deposuna alınıyor. Doldurulan konteynerler yatay tasarlanmış olan otoklav cihazında sterilizasyona tabi tutuluyor. Otoklava 3.2 ile 4 bar arası basınç uygulanarak, 150 santigrat derecede doymuş buhar altında sterilize ediliyor. 45 dakika süren sterilizasyon işleminden sonra otoklavdan çıkarılan tıbbi atıklar kırıcıda parçalanarak hacimsel olarak küçültülüyor ve evsel atık haline getiriliyor.
Evsel atıklar daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Alanında bertaraf edilerek, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste her işlem 1 saat sürerken, bu sürede 1 ton tıbbi atık bertaraf ediliyor. Tesis, 2019 yılı Nisan ayından bu yana 2 bin ton atığı bertaraf ederken koronavirüs sürecinde de çalışmalarını titiz bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Tesis, koronavirüsün süreci Türkiye'de ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana 560 ton tıbbi atık bertaraf etti.
Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs süreci başladığı tarihten bu yana 3 tıbbi atık aracı günde 5 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor. Tesiste çalışan personel çalışma şartlarına uygun olarak özel kişisel koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük ve maske kullanıyor. Pandemi süreci ile birlikte personel için riski en aza indirmek adına kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar daha da seçici ve farklı malzeme ile ekstra korumalı kıyafetlerden kullanılıyor.
Bertaraf hizmetini, Büyükşehir Belediyesi adına yürüten şirketin Bölge Müdürü Koray Güç, tıbbi atıkların çok riskli bir atık grubunda yer aldığı için pandemi ile birlikte daha fazla önem arz ettiğini ve insanların tıbbi atıklar konusundaki riskleri daha net gördüğünü ve farkındalığın arttığını söyledi. Güç, Pandemi sürecinde atık miktarı azalmış olsa da sağlık kuruluşlarında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak, atığa teması en aza indirmek için atık toplama sefer sayısındaki performansımızı yüzde 50 oranında artırdık. Mersin'in il sınırlarının en uç iki noktası arasında yer alan yaklaşık 750 sağlık kuruluşundan, tıbbi atıkları düzenli aralıklarla alarak sterilizasyonunu yapıyoruz ve bertaraf ediyoruz. Steril olmuş tıbbi atık evsel atık haline geliyor. Daha sonra Katı Atık Düzenli Depolama sahasında nihai bertarafa gönderiyoruz dedi. Mersin’de koronavirüs sürecinde 560 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Mersin, Güncel, Haber

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