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Mersin'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Mersin'in Gülnar, Mut, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

31.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:02
Mersin'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Mersin 'in Gülnar , Mut , Tarsus ve Erdemli ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Gülnar Belediyesine bağlı ekipler, ilçede dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, fırınlar da denetim gerçekleştirdi.
Sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığını bulunan bazı vatandaşların alışverişleri de belediye ekiplerince yapıldı.
Mut Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler tarafından sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri maske üretimi gerçekleştirilecek.
Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulacak atölyelerde 20 bin maske üretimi yapacaklarını söyledi.
Mut Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ilçede alınan tedbir çalışmalarını sahada inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdemli Belediyesi tarafından "Mutlu çocuklar mutlu gelecektir, evde kal, sporla kal" sloganıyla hazırlanan programda çeşitli branşlarda internet üzerinden eğitim veriliyor.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı açıklamada, düzenledikleri bu etkinliğin çocuklara yararlı olduğunu belirtti.

Spor eğitmeni Ebrule Türer ise çocuklara spor kültürü kazandırılması ve kişisel becerilerinin geliştirmesini amaçladıklarını kaydederek, "Online olarak 5-7 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik jimnastik aktivitesini başlattık. Hepsi çok mutlu oldu. Özellikle böyle bir dönemde çocukların spor ve sanat aktivitelerinden uzaklaştırılmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Erdemli, Mersin, Gülnar, Mut, Güncel
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