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Mersin'de Kurban Bayramı

Mersin'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurduMersin'de çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.

11.08.2019 09:06
Mersin'de Kurban Bayramı
Mersin'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu
Mersin'de çok sayıda kişi, bayram namazını kılmak için Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne geldi.
Namaz öncesinde verilen vaazda, bayram namazının önemi anlatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Çok sayıda kişinin katıldığı namazda caminin tamamına yakını doldu, bazı kişiler iç avluda secdeye durdu.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Yenişehir ilçe Müftüsü Halil Uzun namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.
Mersin'de Kurban Bayramı

Güncel

Kaynak: AA

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