Mersin'de kursa katılan engelli gençler hem öğreniyor hemde eğleniyor
Mersin'de açılan halk oyunları kursuna katılan zihinsel engelli gençler hem öğreniyor hemde güzel bir vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
11.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Mersin 'de açılan halk oyunları kursuna katılan zihinsel engelli gençler hem öğreniyor hemde güzel bir vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından engellilere yönelik halk oyunları kursu başlatıldı.
Kursa katılan zihinsel engelli gençler bir taraftan sosyalleşme fırsatı bulurken bir taraftan da arkadaşlarıyla hoşça vakit geçiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, engellilerin hayatın her alanında yer alması gerektiğini belirti.
Bir insanın özel bir birey olması, onun sosyal ve kültürel etkinliklerden geri kalmasını gerektirmeyeceğini ifade eden Özgülder, şunları kaydetti:
"Başkanımız Vahap Seçer'in dediği gibi, bu kentin bütün insanları, belediyemizin imkanlarından ve hizmetlerinden eşit olarak faydalanmalıdır. Bu prensipten yola çıkarak, özel bireylerin de sosyal ve kültürel etkinliklere katılması gerektiğini düşünerek, onlar için halk oyunları kursu düzenlemeye karar verdik. Yetişkin ve çocuk grubumuzdan sonra, ilk kez özel bireyler için halk oyunları kursunu faaliyete geçirdik. Empati yaparak, onların beklentilerine ve tercihlerine göre hareket etmeliyiz. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak hareket ederek, özel bireylerimiz için hayata geçirdiğimiz halk oyunları kursumuz, işte tam da bu düşüncenin bir ürünüdür. Tüm engelli vatandaşlarımızın, ücretsiz halk oyunları kursuna katılmasını arzu ediyoruz."
Çocukları kursa katılan ailelerden Figen Durmaz da engellilere yönelik bu tür etkinliklerin daha da artması gerektiğini kaydetti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından engellilere yönelik halk oyunları kursu başlatıldı.
Kursa katılan zihinsel engelli gençler bir taraftan sosyalleşme fırsatı bulurken bir taraftan da arkadaşlarıyla hoşça vakit geçiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, engellilerin hayatın her alanında yer alması gerektiğini belirti.
Bir insanın özel bir birey olması, onun sosyal ve kültürel etkinliklerden geri kalmasını gerektirmeyeceğini ifade eden Özgülder, şunları kaydetti:
"Başkanımız Vahap Seçer'in dediği gibi, bu kentin bütün insanları, belediyemizin imkanlarından ve hizmetlerinden eşit olarak faydalanmalıdır. Bu prensipten yola çıkarak, özel bireylerin de sosyal ve kültürel etkinliklere katılması gerektiğini düşünerek, onlar için halk oyunları kursu düzenlemeye karar verdik. Yetişkin ve çocuk grubumuzdan sonra, ilk kez özel bireyler için halk oyunları kursunu faaliyete geçirdik. Empati yaparak, onların beklentilerine ve tercihlerine göre hareket etmeliyiz. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ortak hareket ederek, özel bireylerimiz için hayata geçirdiğimiz halk oyunları kursumuz, işte tam da bu düşüncenin bir ürünüdür. Tüm engelli vatandaşlarımızın, ücretsiz halk oyunları kursuna katılmasını arzu ediyoruz."
Çocukları kursa katılan ailelerden Figen Durmaz da engellilere yönelik bu tür etkinliklerin daha da artması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Mersin, İspir, Kültür Sanat
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